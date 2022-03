Allez, roulez! Gentse halfvastenfoor opnieuw op volle toeren

De Belleman mocht de 223ste editie van de Halfvastenfoor inluiden, dat deed hij in de Sint-Pieterskerk. Na een inzegening van de pastoor ging verantwoordelijke schepen Sofie Bracke (Open Vld) met zowat het voltallige schepencollege in haar kielzog op tocht door de foor. Een rondje op de botsauto’s, een toertje op de Air Maxx: niet iedereen is even verzot op het stevigere werk. Even passeren op het schietkraam ging wél. “We hebben wat extra reclame gemaakt voor de foor, maar de knaldrang bij de mensen is zo groot dat het eigenlijk niet nodig was”, zegt Bracke.

Want het is de eerste keer sinds de pandemie begon dat de foor op volle kracht mag doorgaan. Geen social distancing of bezoekers tellen, gewoon erheen gaan. “Het moment dat ik naar de forains moest bellen om te zeggen dat het niet kon doorgaan, ga ik voor altijd onthouden”, zei Bracke. “Dat er tijdens de stop geen enkele forain gestopt is, toont toch dat het in je bloed kruipt. Na corona kan iedereen hen ook dubbel en dik appreciëren”.

Guido Herman, voorzitter van de foorbond, benadrukte de overlevingsdrang van de standhouders. “Wij zijn dinosaurussen, overlevers, wij gaan lang mee”, klonk het bij de opening over een pak oliebollen. “De foor is een monument, we kijken uit naar een prachtige tijd. Daarom zijn onze prijzen en onze acties ook ongewijzigd. De foor gaat door”.

Dat mag je letterlijk nemen. Zwieren kan nog tot tien april. Op 31 maart is er een prikkelarme dag.