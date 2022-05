Alles komt terug: Artiestenmoar(k)t verzamelt weer al het moois van de Gentse Feesten

“We hebben de zon besteld", belooft Ilse Everaert van Uitbureau. Die is uiteraard meer dan enthousiast dat er eindelijk nog eens een Artiestenmoar(k)t georganiseerd kan worden. “Die gaat opnieuw door in de tuin van Hotel D’Hane Steenhuyse, in de Veldstraat, een oase van rust. Al wie een culturele activiteit organiseert tijdens de Gentse Feesten, kan die daar komen aanprijzen. Dat gaat dan over theater, muziek, rondleidingen en meer. De info over de activiteiten wordt gegeven door de organisatoren zelf, elk aan hun eigen stand. Ondertussen zijn er doorlopend ook interviews op een podium, en muzikale intermezzo’s. Wie wil, kan uiteraard ook meteen tickets voor de voorstellingen kopen via Uitbureau.”