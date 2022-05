Allereerste 'levende bibliotheek' in De Krook: "Elke mens is een wandelend boek”

Gent Migranten via F1-Hotel aan Muide naar Verenigd Koninkrijk gesmokkeld: bendelei­der krijgt tien jaar cel

In het Hof van Beroep in Gent is het kopstuk van een Albanese mensensmokkelbende veroordeeld tot een bijkomende celstraf van twee jaar. De 39-jarige man, Astrit R., smokkelde migranten vanuit het voormalige Formule 1-hotel in Gent richting het Verenigd Koninkrijk.

15:36