Alle lessen op drie campussen tegen 2050: UGent sluit vijf locaties

GENTDe universiteit van Gent zal vijf campussen sluiten en alle studenten samenbrengen op drie ‘clusters’. Dat maakte rector Rik Van de Walle bekend. De gebouwen van de vijf campussen die sluiten, zullen tegen 2050 verkocht of in erfpacht gegeven worden.

De UGent moet besparen, net zoals alle universiteiten. Rector Rik Van de Walle zette een ‘kerntakendebat’ op de agenda maar ook het grote, verouderde patrimonium van de UGent baarde hem zorgen, zei hij in een interview voor deze krant vorig jaar. Nu is de kogel door de kerk: de komende jaren worden vijf campussen gesloten en focust de UGent de activiteiten in drie ‘clusters’.

Campus Sterre blijft bestaan, in het centrum blijven de faculteiten Recht, Politieke Wetenschappen en Letteren & Wijsbegeerte in de cluster en ook in Zwijnaarde op Campus Ardoyen blijft de UGent actief.

Vijf campussen dicht

Resultaat: vijf andere sites sluiten de komende dertig jaar de deuren. Het gaat om campus Coupure (het ‘Boerenkot’), campus Dunant (faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen), campus Schoonmeersen (de UGent-activiteiten), campus Heide (deeltje van faculteit Diergeneeskunde), campus Mercator (deeltje van faculteit Letteren en Wijsbegeerte) en campus Rommelaere, die momenteel al leeg staat.

“Samenwerking tussen onderzoekers met verschillende achtergronden en uiteenlopende expertises leidt tot onderzoek op het scherpst van de snee”, klinkt het bij Van de Walle. “Het model van de drie clusters, met open gebouwen en ruimte voor toevallige ontmoetingen, moet dat soort onderzoek vergemakkelijken. We willen nog meer gedeelde onderzoeksinfrastructuur en nog meer synergie tussen onderzoeksdomeinen realiseren.”

Voor de tienduizenden studenten die aan de UGent les volgen, verandert er niet meteen veel. Het gaat uiteindelijk om een plan dat de komende dertig jaar wordt uitgerold. Hoeveel dat precies zal kosten, is nog niet duidelijk. Al is Van de Walle wel duidelijk dat alle aankomende renovaties getoetst worden aan het plan.

Het betekent meteen ook een hertekening van de stad: waar de UGent nu twintig aparte campussen heeft, soms in historisch waardevolle gebouwen, worden de activiteiten nu geconcentreerd op drie plaatsen. Opvallend: in Zwijnaarde krijgt de universiteit een nieuw zwaartepunt. Volgens Van de Walle moet onderzoek en onderwijs er zo makkelijker samenkomen en moeten studenten er ook (in de buurt) kunnen wonen.

Wie krijgt waar les?

Elke ‘cluster’ krijgt vier faculteiten toegewezen. Voor de overgrote meerderheid betekent dat een status quo, met uitzondering van de bio-ingenieurs en de studenten Economie.

- De stadscluster ligt in het centrum van Gent met de faculteiten Recht en Criminologie, Politieke en Sociale Wetenschappen, Letteren en Wijsbegeerte en de vakgroep Architectuur en Stedenbouw.

- De middencluster situeert zich rond de Sterre en het UZ Gent met de faculteiten Wetenschappen, Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Farmaceutische Wetenschappen en Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

- De zuidcluster strekt zich uit in het zuiden van de stad vanaf de campus Ardoyen in Zwijnaarde met de faculteiten Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Economie en Bedrijfskunde, Bio-ingenieurswetenschappen tot de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.