Alle 4.500 plaatsen op Blaarmeersen helemaal uitverkocht door mooie weer: ook nieuw waterspeeltuig valt in de smaak

Matice (17) en Oscar (18) openen pop-up bar waar ze ook hun zelfgemaak­te kleren zullen verkopen: “We willen alle aspecten van hiphop aanraken”

In de Burgstraat wordt vrijdag een nieuwe pop-up bar geopend: The Zes Shop. Bezielers van het project zijn Matice (17) en Oscar (18). Het jonge duo ademt hiphop en dat zal ook de rode draad zijn in hun bar. Naast drankjes zullen bezoekers ook kunnen kennismaken met hun eigen kledingmerk Zes The Brand. “Wij creëren kledingstukken die een verhaal vertellen.”