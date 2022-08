Allan (37) en Antonette (24) runnen Filipijnse pop-up aan Dampoort: “Van zelfgemaakte loempia’s tot Filipijnse stoverij”

‘Hoy Pinoy’ heet de pop-up van Allan en Antonette, wat zoveel betekent als ‘hey Filipijntje’. “Het is de ideale manier om kennis te maken met de Filipijnse keuken”, glundert het koppel. De focus ligt op de moderne keuken, niet op de traditionele. “Die is wat te bombastisch. De moderne Filipijnse keuken is toegankelijker.” En vooral: een gemis in de streek volgens de Gentenaars.

“In de streek zijn er veel Thaise, Japanse en Chinese restaurants, maar in heel Oost-Vlaanderen vind je geen enkel Filipijns restaurant. Terwijl daar zoveel smaken in zitten die de moeite waard zijn om te ontdekken. Er zitten invloeden in van overal: Spanje, China, Indië, Indonesië, Vietnam.” Tot voor kort moest je naar Brussel, Brugge of Oostende om de Filipijnse keuken te proeven maar Antonette en Allan – Gentenaars met Filipijnse wortels – brengen de keuken vol trots naar Gent. Of toch voor even.

Volledig scherm Adobe frietjes van Hoy Pinoy. © Jill Dhondt

In hun pop-up in de Dampoortstraat serveren ze cocktails met een Filipijnse twist - zoals whisky sour met calamansi – een citrusvrucht die smaakt als een mengeling van citroen en watermeloen – mangosap, bier, wijn en ander lekkers om te drinken. Om te eten kan je onder andere starten met zelfgemaakte loempia’s (met groenten, varken of tonijn), Adobo Frietjes (met Filipijnse stoverij) en gestoomde broodjes met kip, gepekelde radijs en wortel.

Als hoofdgerecht kan je gaan voor gerechten als karekare (een Filipijnse curry met pinda- en sojasaus), een Tocino rice burger (een hamburger maar dan met een broodje dat gemaakt is van rijst, met traag gegaard varkensvlees en in huis gefermenteerde groenten) of je kan een sharing menu selecteren met het beste van de kaart. Om af te sluiten is er nog mango-ijs, ijs van ube (een zoete, paarse aardappel) en ube-wafels. Proeven kan tot 27 augustus.

Hoy Pinoy, Dampoortstraat, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zondag van 17 tot 22 uur.

