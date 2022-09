Alexander De Croo te gast op openingscollege Carl Devos

Het ‘openingscollege’ zoals het gastcollege vaak genoemd wordt, is al lang niet meer de eerste les voor de eerstebachelorstudenten. In een interview met het vakblad van de UGent gaf Devos toe dat ze daar te veel van overrompeld raakten. Dus is het nu de tweede les, die ook gelivestreamed wordt op VRT zodat het publiek dat te gast is, sowieso kan meevolgen. Dat is al eens nodig: de les trekt steeds veel media-aandacht. Eerdere gasten waren al N-VA-voorzitter Bart De Wever, voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy (CD&V) en voormalig premier Guy Verhofstadt (Open Vld).