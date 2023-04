Albert Heijn krijgt vergunning voor nieuwe winkel aan Dampoort: supermarkt van 7.199 vierkante meter

Geen oorzake­lijk verband tussen aanranding meisje (14) op kerkhof en haar zelfdoding: twee verdachten krijgen celstraf van 18 en 30 maanden

Het hof van beroep in Gent heeft de twee jonge twintigers veroordeeld voor de aanranding van een 14-jarig meisje op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje stapte na de feiten uit het leven. De rechtbank in eerste aanleg verklaarde zich in juni 2022 onbevoegd omdat er volgens de rechter wel een link was tussen het seksuele geweld en de zelfdoding van het meisje, maar het hof van beroep vindt dat onvoldoende bewezen.