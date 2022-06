Alain Remue krijgt Medaille van Erkentelijkheid van Opperdekenij Stad Gent: “Hij is niet alleen het hoofd van de cel vermiste personen, maar vooral haar hart”

Gent Gentse wildlifefo­to­graaf Alexander wint prestigieu­ze prijs: ‘Photograp­her of the Year 2022'

De winnende foto is genomen in het Maasai Mara National Park in Kenia in 2021. De foto kreeg de titel ‘Those last seconds’. “Op de foto zien we een jachtluipaard dat een zebraveulen aanvalt terwijl moeder zebra een laatste poging lanceert om dit te verhinderen”, zegt Brackx. “Ze mislukt. Ik zal mij die deze laatste seconden van de zebra voor de rest van mijn leven herinneren.” De jurycommentaar luidde: “De wanhopige strijd om te overleven staat in hun gezicht gegrift, en een definitief afscheid tussen moeder en kind benadrukt de rauwe emotionele energie van het moment.”

