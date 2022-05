Al twintigtal tips rond verkrachtingszaak in Gentse Overpoort na uitzending FAROEK

Gent Vierhon­derd motorrij­ders doorkrui­sen Gent om aandacht te vragen voor ‘mannen­ziek­tes’

Was je in het centrum van Gent zondag, dan is de kans heel groot dat je een ellenlange colonne motorrijders zag (of hoorde) passeren. Met meer dan vierhonderd waren ze: mannen, vrouwen, kinderen, tot honden toe. Samen reden ze uit om aandacht te vragen voor prostaatkanker en andere ‘mannenziekten’.

22 mei