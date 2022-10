Al razend populair in Antwerpen en Brussel, maar binnenkort krijgt ook Gent een Urban Outfitters

“We waren al lang van plan om een winkel te openen in Gent”, zegt storemanager Amber De Boeck enthousiast. “We zitten al 15 jaar in Antwerpen, maar we krijgen heel veel bezoek uit Gent.” Gentenaars kunnen dan ook opgelucht ademhalen: over enkele weken hoeven ze niet meer naar Antwerpen of Brussel te reizen om de populaire winkel te bezoeken.

Op 27 oktober gaat de nieuwe winkel in Gent. Op 26 oktober is er een openingsevenement gepland van 17 tot 20 uur, iedereen is welkom. Plaats van afspraak? Sint-Pietersnieuwstraat nummer 5, waar klerenwinkel Movies zat. “Het concept zal hetzelfde zijn zoals in Antwerpen en Brussel”, zegt De Boeck nog. “Zowel mannen als vrouwen zullen hier een volledige nieuwe garderobe kunnen samenstellen, van ondergoed tot mantels. We zullen ook meubels en spullen voor in je huis verkopen.”