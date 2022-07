Al even terugblikken: dit zijn de beste beelden van de eerste avond Gentse Feesten

Gent Van pralines met gestreken mastellen tot… stoverij: chocola­tier lanceert doosje met Gentse speciali­tei­ten

Wat is er Gentser dan gestreken mastellen of neuzekes? In een nieuw doosje van chocolatier Vandenbouhede vind je niet minder dan negen pralines gevuld met Gentse specialiteiten. Zo is er ook een praline met de smaak van… stoverij.

14 juli