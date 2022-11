Al even aangekondigd, maar nu ook realiteit: nieuwe borden moeten files aan ondergrondse parkings vermijden

GentOveral in Gent doen de nieuwe digitale verkeersborden hun intrede. Met een investering van 2,8 miljoen euro wil de Stad Gent files aan parkeergarages vermijden. In totaal staan er 50 nieuwe borden.

Het was al even aangekondigd, maar nu duiken ze ook overal op: de nieuwe digitale verkeersborden van de Stad Gent. Zo duidt het bord op de Kasteellaan aan de Dampoort aan hoe vol de ondergrondse parkings aan de Reep, de Vrijdagmarkt of Sint-Michiels zijn. De Stad Gent wil op die manier files aan de ingang oplossen.

In totaal zijn er vijftig nieuwe exemplaren in het straatbeeld verschenen, waaronder een aantal exemplaren rondom de R4. “We gaan de bestuurder voortaan ook naar de park-and-rides leiden. Dat moet de druk op de stad helpen te ontlasten", liet mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) eerder verstaan in deze krant.

Ook pakt Stad Gent enkele andere problemen aan. Zo werkt de huidige signalisatie via radiocommunicatie, met een zender op het belfort. Een update verschijnt vaak pas 10 minuten later op het bord. Wagens rijden dus nog richting een ondergrondse parking terwijl die eigenlijk al volzet is. De nieuwe, moderne exemplaren werken via internet en reageren binnen de minuut.

