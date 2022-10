Al een derde van Gentse 65-plussers heeft gele doos in koelkast liggen

GentMaar liefst 32 procent van de Gentse 65-plussers heeft inmiddels een gele doos in de koelkast liggen. De doos -die de Stad Gent gratis uitdeelt- bevat een ringboekje met belangrijke medische gegevens. Onmisbaar voor hulpverleners als ouderen in nood verkeren of vermist zijn.

Exact 43.342 Gentse ouderen mogen een gratis een gele doos afhalen in het lokaal dienstencentrum of bij de apotheker in de buurt. Allemaal kregen ze daarvoor een brief in de bus. 32 procent ging in op dat aanbod blijkt nu uit cijfers van Vooruit-chepen Rudy Coddens na een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v).

“De gele doos bevat een ringboekje waarin de 65-plussers hun persoonlijke gegevens, contactpersonen en medische gegevens kunnen noteren”, weet Coddens. “Ook moeten ze de meegeleverde blauwe sticker op de binnenkant van hun voordeur plakken. Zo weten de hulpdiensten dat er een doos in de koelkast ligt.”

De koelkast dient niet om de documenten koel te houden. Wel is het een herkenbare plaats in de woning. “Hulpverleners krijgen snel de juiste informatie wanneer ouderen in nood zijn”, zegt De Roo. “Zo wordt er geen cruciale tijd verspild. Ik hoop dat nog méér ouderen in Gent ingaan op dit aanbod. Het kan levens kan redden.”

Tijdens de Week van de Zorg in maart plant de Stad Gent alvast een nieuwe campagne. “Op dat ogenblik schrijven we de nieuwe lichting 65+’ers aan om een gratis gele doos af te halen. En in tussentijd blijven we via de Gentse apothekers en de lokale dienstencentra de dozen aanbieden en promoten”, besluit schepen Coddens.

