Al 9 ‘laatste rustplaatsen’ ingenomen op natuurbegraafplaats in Drongen: dubbel zoveel als verwacht

In Drongen zijn intussen 4 mensen verstrooid, en 4 urnen en 1 kist begraven, ergens op het groene veld dat daarvoor is voorzien. De stad houdt bij waar de stoffelijke resten zich exact bevinden, maar op het veld zelf wijst niks daarop. Er is plaats voor 600 mensen. Op 25 jaar tijd moet alles wat er begraven ligt, vergaan zijn. Het ‘succes’ van de natuurbegraafplaats toont dat mensen steeds meer bezig zijn met alternatieve vormen van begraven. Steeds minder wordt gekozen voor het klassieke grondgraf met gedenksteen, crematie wint al langer aan populariteit. Volgend jaar opent in Gent ook een ‘begraafbos’, in de Vinderhoutse bossen. Ook daar zal niks erop wijzen dat er mensen begraven liggen, hun lichaam wordt ‘teruggegeven aan de natuur’. In de Vinderhoutse bossen zullen enkel assen verstrooid mogen worden, en urnen begraven. Lichamen in de natuur begraven kan enkel op de begraafplaats van Drongen.