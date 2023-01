Al 286 Gentse flikken kregen ‘VR-opleiding’ rond correct handelen bij identiteitscontroles op straat. “Wederzijds respect is belangrijk”

In Nederland bestond het al, maar nu wordt ook in Gent een VR-training gegeven rond ‘omgaan met mensen op straat’. “Concreet krijgen onze mensen een soort realistische film te zien van een situatie op straat”, legt korpschef Filip Rasschaert uit. “Ze moeten aangeven wie ze zouden controleren, en hoe, en het systeem speelt daar dan op in. Op basis van de keuzes van de agent in de VR-situatie, wordt de film aangepast. Nadien volgt ook een gesprek met opgeleide mensen, waarin het gaat over de gemaakte keuzes, en de reden van die keuzes.” De VR-opleiding werd aangekondigd in november 2021, maar liep door corona wel enige vertraging op.

Respect

Het hele systeem dient om ervoor te zorgen dat politiemensen zo objectief mogelijk handelen bij het controleren van burgers, maar ook het juiste stramien volgen. “Het handelingskader legt uit hoe we het belangrijke werk van politiecontroles het beste doen vanuit een houding van wederzijds respect”, aldus de korpschef. “Op onze website kan elke burger zien wat we daar juist mee bedoelen. Met wederzijds respect zorg je voor vertrouwen, een betere samenwerking en goede resultaten. We zijn dan ook blij dat de minister heeft besloten dit systeem in het hele land te gaan gebruiken.”

Het systeem van VR-opleidingen werkt dus, en zal in de toekomst nog meer worden toegepast. “We bekijken inderdaad om ook voor ‘prioritair rijden’, rijden met blauw licht en sirene dus, een VR-opleiding te voorzien”, zegt Rasschaert. “Voorlopig hebben we al ruw beeldmateriaal, we hopen tegen de paasvakantie met proeftrainingen te kunnen starten.”

Ondertussen loopt er ook een wetenschappelijk onderzoek naar de objectiviteit van de politiecontroles in Gent. De resultaten daarvan worden dit voorjaar verwacht.

