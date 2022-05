Al 25 pv’s opgesteld in loket voor haatmisdrijven: “De strijd tegen homofobie en transfobie blijft prioritair

Via het speciale loket wil de politie slachtoffers van dergelijke misdrijven de kans geven om op een laagdrempelige manier aangifte te doen. “De eerste contacten met politie verlopen discreet, de aangiftes gebeuren in een rustige omgeving en een gespecialiseerde politiemedewerker heeft de tijd om het slachtoffer uitgebreid in te lichten over de opties en het verder verloop van het onderzoek”, klonk het bij de opstart van het loket bij de Gentse Flikken.

Naar aanleiding van de internationale dag tegen Homofobie en Transfobie informeerden we naar een stand van zaken omtrent het bewuste loket. “Sinds het begin van 2022 hebben we al 25 pv’s opgemaakt via dit loket”, laat woordvoerder Matto Langeraert weten. “Daarvan ging 9 pv’s specifiek over holebifobie. De andere pv’s handelden over racisme, seksisme en gendergerelateerd geweld.”