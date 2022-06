Al 2.000 artsen stempelen blauwe krokodil op nutteloze attesten, vicepremier Petra De Sutter steunt hen

“Staken willen we niet, want daar is de patiënt dat de dupe van. Dus hebben we de actie met de stempel van de blauwe krokodil op poten gezet. Al zowat 2.000 artsen doen mee.” Aan het woord: huisartsen Sofie Spiers uit Gent en Anthony Dheere uit Zele. “Telkens we een nutteloos attest moeten uitschrijven, zetten we daar een stempel met een blauwe krokodil. Die actie is de minister ter ore gekomen, en ze heeft zelf contact met ons opgenomen om naar ons verhaal te luisteren.”