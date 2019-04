Al 15.300 bekerfinaletickets de deur uit: “We zijn voorbereid op de stormloop van de vrije verkoop”

Maandag kregen we al een voorsmaakje van zo’n overrompeling, toen de ticketverkoop van start ging voor wie een abonnement had in de Ghelamco Arena dit seizoen. “Zo'n 2.000 mensen daagden op", vertelt Patrick Lips van het Gents bestuur. Goed voor wachtrijen tot twee uur, voor abonnees die een specifiek plekje willen in het Koning Boudewijnstadion. “In totaal hebben we nu zo'n 15.300 tickets verkocht.” Dat is liefst 89 procent van de 17.200 abonnees die deze week voorrang hebben.

Dat hoge percentage is slecht nieuws voor wie een ticket wil kopen via de vrije verkoop. Ter herinnering: de Buffalo’s krijgen in het Koning Boudewijnstadion zo’n 20.000 tickets ter beschikking. Het Gents bestuur verwacht aan dit tempo dat zo'n 16.500 tickets al verkocht zullen zijn na de week voorrang voor abonnees.