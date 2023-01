Agressieve passagier geeft buschauffeur van De Lijn vuistslag in het gezicht, nadat hij te laat op de stopknop drukt

Stopknop vergeten

De beklaagde was vergeten op de stopknop te drukken, waardoor de buschauffeur zijn halte zou voorbij rijden. Dat besefte de passagier te laat, waarna hij zich naar de voorkant van de bus haastte en vroeg of de chauffeur toch kon stoppen. Die antwoordde dat dat niet mogelijk was, omdat hij het voertuig niet veilig aan de kant kon zetten. De beklaagde zou dus moeten afstappen aan de volgende halte, maar dat zinde hem duidelijk niet.

Hij doorbrak het plastic barrière en gaf de chauffeur een rake vuistslag in het gezicht. De politie werd erbij gehaald, maar de beklaagde ontkende de feiten. Wat hij niet wist, was dat het incident vastgelegd was op camerabeelden. Langer ontkennen had dus geen enkele zin. Vrijdag diende de man zich voor de feiten te verantwoorden in de rechtbank. “Het slachtoffer heeft een blijvend letsel in zijn gezicht en was twee dagen arbeidsongeschikt, maar vooral de psychologische impact was en blijft groot”, klonk het bij het openbaar ministerie. De procureur vorderde voor de feiten een celstraf van 8 maanden en een boete van 600 euro.