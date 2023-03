Agressieve auto-opkopers rijden verkoper klem in centrum Gent na mislukte deal: “Waren duidelijk erg zware jongens”

Hoogspan­ning in Gentse politiek: liberalen en socialis­ten stemmen over de stadslijst Voor Gent

De socialisten en de liberalen stemmen vandaag over de stadslijst Voor Gent. Trekken ze samen, als één blok, naar de verkiezingen, of niet. Bij beide partijen worden de leden eerst nog toegesproken door de kopstukken, vooral bij de socialisten moet er nog volk over de streep getrokken worden.