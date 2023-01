Agent beschuldigt man van bromfiets op te fokken, maar zet voertuig niet op rollen

Deinze/De Pinte/Sint-Denijs-Westrem Waalse Pijl-win­naar en vishande­laar Henri De Wolf (86) overleden: “Hij was een vechtjas op de fiets”

Flandrien Henri ‘Ritten’ De Wolf is donderdag overleden. De geliefde wielerheld uit Deinze won in 1962 de Waalse Pijl en later had hij een bekende vishandel in De Pinte en Sint-Denijs-Westrem (Gent). Hij werd 86 jaar. “Henri was een geboren verteller met veel gevoel voor humor.”

13 januari