Aftellen naar megawerf in Wondelgem: twee jaar werken aan Evergemsesteenweg

Stefan plaatst ‘flitspaal’ in voortuin om hardrij­ders in straat af te schrikken: “Sindsdien vlammen ze hier toch al wat minder snel voorbij”

De Sint-Gerolfstraat in Drongen heeft er sinds kort een flitspaal bij. Hoewel het model er levensecht uitziet, is het een dummy die uiteraard niet echt kan flitsen maar vooral voor een afschrikeffect moet zorgen. Het idee komt uit de koker van bewoner Stefan Sergeant die de onveilige verkeerssituatie in zijn straat wil aankaarten.

