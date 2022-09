Afscheid van een icoon. Sas van Rouveroij gaat met pensioen, UGent zet hem in de bloemen: “Zoveel lof wordt doorgaans pas op een begrafenis afgestoken”

GentSas van Rouveroij is 65 jaar geworden, en gaat met pensioen. De oud-politicus was nog heel actief als voorzitter van de raad van bestuur van de UGent, een functie die hij op 1 oktober neerlegt. Op een verrassingsfeest in de Aula vrijdagavond werd hij met lof overladen. “Ik ben niet die halve heilige.”

Van Rouveroij heeft er een lange en indrukwekkende carrière bij de liberale partij opzitten. Hij werd nét geen burgemeester van Gent, en nét geen gouverneur van Oost-Vlaanderen. Maar dat weerhield hem er niet van om zijn stempel op de Arteveldestad te drukken. Het allereerste circulatieplan, de P-Route, was zijn idee en zijn verwezenlijking. De stad financieel uit het het slop trekken eind de jaren ‘80: hij deed het. Hij moest er 1.000 mensen voor ontslaan, maar Gent floreerde in de jaren nadien. Van Rouveroij was zo'n politicus die uitblonk in hard werken. Hij stond open voor discussie en dialoog, verviel nooit in schelden en boutades, en deed wat hij beloofde. Zoals gewoon zélf een zebrapad schilderen op een weg van het Vlaams Gewest, omdat de ambtenarij maar bleef talmen. Dat was in 1999, maar sommige dingen veranderen dus nooit.

In de Gentse gemeenteraad was de welbespraakte van Rouveroij een verademing. Hij behoort tot de ‘Golden Boys’ die de Gentse liberalen naar ongeziene hoogtes leidden. Guy Verhofstadt, Geert Versnick en Sas van Rouveroij, ze startten hun politieke carrière samen, in Gent, met in hun kielzog ook Guy Serraes en Erwin Devriendt, en later de veel jongere Christophe Peeters. Het was van de generatie die in de gemeenteraad nog een betoog afstak op basis van feiten en dossierkennis, in plaats van een voorgekauwde tekst voor te lezen zoals vandaag zo vaak gebeurt. Van Rouveroij schopte het tot fractievoorzitter in het Vlaams parlement, maar kreeg van zijn partij eigenlijk nooit de erkenning die hij verdiende. Zelfs toen Herman De Croo schaamteloos een gentlemen’s agreement verbrak - en zijn plaats in het parlement niet afstond aan Sas zoals was afgesproken - gebruikte van Rouveroij zijn ellebogen niet. En zo werd zijn politiek afscheid er eentje in stilte en in mineur.

Volledig scherm De Golden Boys van de Gentse liberalen in lang vervlogen tijden: Sas van Rouveroij, Guy Verhofstadt, Geert Versnick en de piepjonge Christophe Peeters © PN

Niet zo aan de universiteit, waar hij sinds 2015 voorzitter van de raad van bestuur was, als eerste ‘externe’. Voordien was dat telkens de facto de rector. Vrijdagavond werd in de Aula in de Voldersstraat een groot verrassingsfeest voor hem op poten gezet, waarbij van Rouveroij met lof overladen werd, niet in het minst door rector Rik Vandewalle. Ook senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose dankte hem, en noemde hem ‘haar politieke vader’. Zij werkte 10 jaar op het kabinet van van Rouveroij. Ook aanwezig: de vrienden van het eerste uur, Guy Verhofstadt, Geert Versnick, Guy Serraes en Erwin Devriendt. De socialistische oud-burgemeester Frank Beke was er, met wie van Rouveroij in Gent aan de wieg van ‘paars’ stond, en jarenlang een geoliede tandem vormde. En daarnaast nog een hele resem bekende en minder bekende koppen. Van Rouveroij zelf bleef er - na de eerste emoties - rustig onder. “Ik word eigenlijk niet zo graag gevierd, al ben ik hier uiteraard wel blij mee. Maar je wordt overladen met lof, verheven tot een halve heilige, wat ik uiteraard niet ben. Maar ik ben dankbaar dat ik het mocht aanhoren, zulke lofbetuigingen worden doorgaans pas op een begrafenis afgestoken", knipoogde hij.

Volledig scherm Veel volk op het pensioenfeest van Sas van Rouveroij © VDS

