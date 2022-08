Afscheid en het laatste protest: Bernadettewijk wordt komende week ontruimd en gesloopt

Dertig jaar gewoond en dan vertrokken

Barricade

“Dat de kogel door de kerk is voor de Bernadettewijk, zijn woorden die we al vaker hoorden, maar we hebben ze nooit aanvaard. Want niets van wat de stad verordent staat in steen geschreven, en sommige dingen zijn enkel op zand gebouwd. Vanuit dat besef voeren we al hier al 3 jaar strijd gevoerd, niet alleen om te kunnen wonen, maar ook om gehoord te worden over wonen”, klinkt het. “Wat er nu is aangekondigd hadden we verwacht. Maar we gaan het er niet bij laten. We willen een voorbeeld zijn aan elke wijk die hetzelfde lot als Bernadette tegemoet gaat”.