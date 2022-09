Afgedankte kerkstoelen krijgen nieuw leven in expo ‘De Spreekstoelen’: “Kunstwerken zullen geveild worden”

Gent Opera bouwt dansvloer in de theater­zaal en laat het publiek zelf meedansen: “We moeten van het leven genieten”

De statische operazaal in Gent, gebouwd in 1840, is omgetoverd tot een ballroom. Binnenkort speelt ‘A Bigger Thing’, een dansvoorstelling met liefst 70 professionele en niet-professionele dansers. Meer nog, na elke voorstelling mag het publiek meedansen. “Alle gebruikte materialen voor dit decor werden immers gerecycleerd uit vorige producties.”

8 september