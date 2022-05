Affiche van de Gentse Feesten onthuld: “De wedergeboorte van de traditie”

“Na 1.000 dagen zonder Gentse Feesten wordt het sowieso een bijzondere editie", zegt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Eindelijk weer van de hel - zonder Feesten - naar de hemel. “Op de affiche staan Gentse iconen, zoals Roland en Zoe Bizoe”, zegt de schepen. “Het is ook een knipoog naar L’Ascencsion, een werk van Nicolas Poussin dat in het Louvre hangt. Bij ons is Roland dan de maag die naar de hemel stijgt. Het bekrachtigt ook de diversiteit van de Feesten, en het feit dat iedereen hier welkom is. Maar het is vooral een signaal dat de Feesten dichterbij komen. Nog 58 dagen!”

Ontwerpbureau Soon uit Wetteren maakte het beeld. “Twee jaar geleden maakten wij ook al het beeld, maar toen konden de feesten niet doorgaan”, zegt An Tondeleir van Soon. “Dat was toen een leuke reeks over de emoties, een leuke reeks, maar die zijn eigenlijk nooit gebruikt. Dit beeld is echter nog sterker. Fotografen Jo en Bi Schutte uit Wetteren hebben de foto gemaakt, het was een ‘one shot beeld’.