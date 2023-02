Advocaat vraagt vrijspraak nadat wegpiraat herkenbaar op tv komt: “Voor heel Vlaanderen aan schandpaal genageld”

GentDe vrijspraak vragen voor een wegpiraat die onder invloed van cocaïne en marihuana onder meer over een fietspad in Gent vlamde? Het lijkt te zot voor woorden en toch is dat wat advocaat Nelson Vanlocke doet. Het optreden van de politie werd indertijd gefilmd voor het VIER-programma ‘Niveau 4' en daarbij zouden de rechten van de beklaagde zijn geschonden. “Mijn cliënt kwam twee keer herkenbaar in beeld en heeft ondertussen mooi aan de schandpaal gehangen.” Een billijke eis? Twee specialisten strafrecht laten hun licht schijnen op de zaak.