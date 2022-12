Actievoerders protesteren op de Kouter voor plantaardige maaltijden tijdens de feesten

Gent Voormalig chauffeur van De Lijn gooide leven helemaal om na stomdron­ken busrit: “Voor u staat een nieuw mens”

Een gewezen buschauffeur die tijdens haar shift stomdronken door de politie aan de kant werd gezet, is donderdag voor de politierechter verschenen. Het hele voorval raakte bekend nadat een passagier de dolle rit gefilmd had. De vrouw verklaart nu dat ze haar leven helemaal heeft omgegooid en alcohol compleet heeft afgezworen. “Wat er die dag gebeurd is, was voor mij een grote wake up-call”, begon ze haar verhaal voor de rechter.

