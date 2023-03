Actiegroepen bezetten kruispunt Keizerpoort: “Kruispunten zoals dit moeten conflictvrij worden georganiseerd”

De jongen van 13 was op weg naar school die 3de maart rond 8 uur, toen hij gegrepen werd door een afslaande vrachtwagen. De chauffeur vertelde nadien aangeslagen dat hij het kind niet had opgemerkt. De jongen is intussen niet meer in levensgevaar, maar het kruispunt zelf blijft wel levensgevaarlijk. Dat vinden alvast actiegroepen zoals Fietsersbond, Gents MilieuFront, en Ledeberg Breekt Uit. Zij eisen een aanpassing van de Keizerpoort, om die veiliger te maken voor fietsers.

Om hun eis kracht bij te zetten, hebben ze met een 200-tal mensen het kruispunt vijf minuten lang bezet. Dat lijkt niks, maar om 17 uur, in volle avondspits, zorgt dat al snel voor ellenlange files. De actievoerders verzamelden in het Keizerpark, om dan onder politiebegeleiding naar de Keizerpoort te trekken. “De recente verkeersveiligheidscijfers zijn onthutsende, zegt Wies Callens van de Fietsersbond. “Om de twee dagen sterft er een fietser of voetganger in het verkeer. Er waren nooit meer fietsdoden dan in 2022. Ook het aantal letselongevallen stijgt. Om te vermijden dat 2023 een even dodelijk jaar wordt, moet er op korte termijn snel en doortastend worden ingegrepen. Het aanpakken van kruispunten moet daarin een sleutelrol spelen.”

© CEMG

De plaats waar de aanrijding gebeurde is al jaren opgenomen in de dynamische lijst van zwarte punten van de Vlaamse overheid. In 2016 werden de toeleidende wegen naar de Keizerpoort heraangelegd, maar het kruispunt zelf bleef even onveilig. “Kruispunten zoals dat aan de Keizerpoort moeten conflictvrij worden georganiseerd. Dit betekent dat rechtsafslaand vracht- en autoverkeer op geen enkel moment samen groen mag hebben met rechtdoorgaande fietsers en voetgangers. Als blijkt dat het Agentschap hier op korte termijn geen verkeerslichten kan bijplaatsen, dan moet het misschien maar overwegen om vrachtverkeer op deze plaats te verbieden om rechtsaf te slaan.”

De actievoerders vragen aan bevoegd minister Lydia Peeters haar diensten aan te manen om alle kruispunten met gewestwegen op grondgebied Gent grondig te screenen op verkeersveiligheid, zoals recent gebeurde op de Antwerpsesteenweg. Daar werd toen zone 30 ingevoerd. “We vragen ook dat burgemeester De Clercq zijn verantwoordelijkheid opneemt en hierover met zijn partijgenote in overleg gaat. De veiligheid in Gent is immers zijn eindverantwoordelijkheid.”

© DVEG

