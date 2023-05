Actiegroep spit tunnel onder omheining rond Blaarmeersen: “We gaan eronder of erover, maar accepteren geen hek rond openbaar domein”

Het debat rond het hek in de Blaarmeersen zindert na. Vorige week ging dat voor het eerst dicht, toen het zwemseizoen startte. Het hek -kostprijs 600.000 euro- moet heethoofden uit het recreatiedomein weghouden. Vorige zomer waren er met regelmaat van de klok knokpartijen in de Blaarmeersen.

Actievoerders

Intussen is er ter hoogte van fitnesstoestellen een tunnel onder hek te zien. ‘De gravers’, zoals de groep actievoerders zichzelf noemt, groef die in de nacht van vrijdag op zaterdag. “We gaan eronder of we gaan erover, maar wij accepteren geen hek rond openbaar terrein”, klinkt het in een mededeling.