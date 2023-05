Actiegroep slaat opnieuw toe en zet banden van 14 SUV’s plat in Gentse stationsbuurt

Schoolfac­tu­ren Gents onderwijs raken (uiteinde­lijk) snel betaald: “Onderwijs speelt cruciale rol tegen armoedebe­strij­ding, culpabili­seer ouders niet ”

De schoolfactuur betalen is niet voor iedereen even evident, bleek eerder uit cijfers van het GO! Daar staat 11 miljoen euro aan facturen nog open. In het Gents stadsonderwijs ziet het bestuur ook een kleine piek in de onbetaalde facturen van 2022. “Als we op de lange termijn kijken, raken die facturen wél betaald”, benadrukt schepen van Onderwijs Evita Willaert (Groen).