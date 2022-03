Actie van Christine levert honderden borstprotheses op voor Ecuador: “Zo’n vrouw kijkt in de spiegel en fleurt helemaal op”

GENTChristine Van der heyden (47), biotechnoloog aan de HOGENT trok vorige maand naar Ecuador met drie koffers vol borstprotheses. Het resultaat van een massale inzamelingsactie. Op de vooravond van haar eigen borstreconstructie vertrekken er nog 200 protheses naar Latijns-Amerika. “Soms had ik wel wat tranen in de ogen, maar dat probeer je natuurlijk in te houden”.

“Het is wel een beetje gek en spannend. De laatste dag met mijn protheses”. Christine Van der heyden zit op de trein, onderweg naar een afspraak bij de chirurg die de markeringen voor haar borstreconstructie zal aanbrengen. “Daarna moet ik twee tot drie weken recupereren. Ze nemen een stuk huid en vet weg op mijn buik om de borst te vormen, dus ik zal even out zijn. Het alternatief was silicone, maar bij mij wordt het eigen weefsel”. Vanaf dan mag ook Christine’s eigen prothese dus op pensioen. Een tikkeltje emotioneel, weet ze uit eigen ervaring. Uit die ervaring kwam een inzamelingsactie voor borstprotheses in Ecuador, waar de nazorg niet voor iedereen even betaalbaar is.

Volledig scherm Links of rechts? Christine Van der heyden in Ecuador, op borstprothesemissie. © rv

Honderden protheses

“We hebben er zowat 500 of 600 ingezameld op enkele weken tijd”, vertelt Christine. “De eerste lading van 100 externe siliconen en verschillende postoperatieve protheses ben ik in februari naar Ecuador gaan brengen. In drie teams van twee mensen hebben we borstkankerpatiënten opgemeten en vervolgens hun eigen prothese gegeven. Het is een beetje gek, ruim zestig vrouwen die zich voor ons uitkleedden en een prothese kregen. Nadien tuurden ze in de spiegel om te zien of je het verschil tussen de prothese en de borst kon merken, ze fleuren helemaal op. Ze vergeleken met elkaar, als ze elkaar kruisten in de gang. ‘Links of rechts? Allebei!’.”

Ook voor Christine is het emotioneel: “Er zijn veel tranen gelaten, bij hen maar ook bij mij. Toch heb ik het wat proberen in te houden”. De overblijvende protheses verhuisden mee van Tena naar Cayambe, in de jungle, waar vzw Fundación Fuerza Rosa (te vergelijken met Think Pink) ook protheses zal verdelen. De nood is groot. “Er lopen momenteel 254 aanvragen bij Rotary Ecuador en 209 bij Fuerza Rosa.

Overweldigend

Die aanvragen worden al snel ingevuld: een collega van Christine zit op het moment van schrijven op het vliegtuig met nog 3 koffers aan protheses. “Die koffers worden gesponsord door KLM, dat scheelt meteen een stuk kosten”, vertelt Christine nog. Maar het is vooral de gulheid van de mensen die haar heeft doen schrikken. “We hebben 500 à 600 protheses liggen in de inzamelpunten op dit moment, het is overweldigend. We gaan er dus zeker mee door! Moet ook wel, ons huis ligt een beetje té vol met protheses en bh’s”, lacht ze.

Na haar herstel kan Christine dus meteen denken aan een volgende vlucht naar het land waar ze haar (onderzoeks)hart verloren heeft. “Wie een prothese liggen heeft, mag die nog steeds binnenbrengen. Ze komen goed terecht”. Dat kan aan het onthaal van het B-gebouw op campus Schoonmeersen aan de HOGENT, waar zij lesgeeft. Of je kan een mailtje sturen naar borstprothesesvoorecuador@gmail.com en dan bezorgt Christine je het adres van een inzamelpunt in je buurt.