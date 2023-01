Acterende artsen van Sint-Lucas schenken 27.000 euro aan drie goede doelen

De Vzw H.E.L.P, vzw Revive en vzw Touché kregen vandaag elk een cheque van 9.000€ overhandigd uit handen van de artsen van Sint-Lucas. Hun opvoering van ‘God van de Slachting’ was een schot in de roos en de acht voorstellingen brachten in totaal 27.000€ op. “Dat het een zware klus is om een stuk te repeteren en in te studeren in combinatie met de werkzaamheden als arts, hoeft geen betoog”, zegt woordvoerder Iny Cleeren. “De acteurs Marianne Lippens (nuclearist), Koen Willems (psychiater), Birgitte Vangehuchten (anesthesist) en Harald Peeters (maag-darmspecialist) waren dan ook erg in hun nopjes dat ze zo’n mooi bedrag konden schenken en de goede doelen waren maar wat blij met de extra middelen om hun werking te financieren.” In 2019 waagden de artsen zich voor het eerst aan het toneelstuk ‘Het Diner’. Of ze dit nog een derde keer gaan doen? “Ik ben erg dankbaar dat we opnieuw het vertrouwen hebben gekregen om als amateurs dit stuk voor een groot publiek te kunnen spelen”, zegt Birgitte Vangehuchten. “Er liggen al drie mooie scripts klaar, nu nog mijn mede-acteurs overtuigen om opnieuw in dit waanzinnig avontuur te stappen.”