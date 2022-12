Achter de schermen van de Armste Week: “We doen binnenkort een bod op de Warmste Week, we nemen dat gewoon over”

GentBloedserieus is de Gentse solidariteitsactie de Armste Week. Maar tijdens het inzamelen van geld voor de armsten in onze stad, wordt er ook wel plezier gemaakt. Elke dag is er een live televisie-uitzending, die bij Ancienne Gantoise in Gentbrugge wordt opgenomen. En daar gaat het er behoorlijk jolig aan toe.

Het is CirQ TVdat de uitzendingen verzorgt, maar alle olijke figuren uit Gent doen mee. Het gaat dan bijvoorbeeld om Xavier Cloet van CirQ en van Bata tijdens de Gentse Feesten, Stefaan De Winter van Die Verdammte Spielerei, Aristide Badora, Sioen, en nog een resem (iets) minder bekende koppen.

“Elke dag is er vanaf 13.30 uur een live uitzending van CirQ TV die te zien is op de regionale zender AVS", zegt Sioen. “Het is vrolijke tv, met grappen en grollen, met praatgasten en met muziek. Uiteraard maken we reclame voor alle Armste Week-acties. Zo zijn nog lang niet alle maaltijden van La Grande Bouffe verkocht. 20 euro voor een lekkere meeneemmaaltijd, en al het geld gaat naar het goede doel. Is er eigenlijk een reden om niet te bestellen?”

Volledig scherm De Armste Week: Stefaan De Winter interviewt Rudy Coddens © VDS

Volledig scherm De Armste Week: Toch ook ernst, de uitzending moet wel in orde zijn © VDS

104 jaar oud

Dinsdag werd onder meer schepen van sociale zaken Rudy Coddens (Vooruit) geïnterviewd door Stefaan De Winter, geheel in zijn eigen stijl. “En hoe oud zijt gij nu Rudy, 104 of zo? En hebt ge al eten besteld? Ge weet de naam van het gerecht niet meer? Dat is normaal op uw leeftijd.” Coddens kon het allemaal wel smaken. Aristide Bandora mocht daarna opdraven in een bruidsjurk, om reclame te maken voor de bruidsjurken die geveild worden voor het goede doel. Want er loopt dus ook een veiling, waar niet alleen huiskamerconcerten en kunstwerken geveild worden, maar ook etentjes met bekende Gentenaars en zelfs de wereldbeker voetbal.

“We hebben nog tot en met donderdag zo’n uitzending, die trouwens te herbekijken is op www.dearmsteweek.be", zegt Sioen. “Vrijdag is er hier bij Acienne Gantoise in de Tennisstraat een groots voetbaltornooi, de Fair Pay Cup, waarbij het sterk gestimuleerd wordt om bijvoorbeeld de scheidsrechter om te kopen. En zondag hebben we de grote finale van de Armste Week in de Chinastraat. Ook daar is iedereen welkom.”

Volledig scherm De Armste Week: Aristide showt een bruidsjurk © VDS

Postcode

En een stunt meer of minder, daar draaien ze bij de Armste Week hun hand niet voor om. Zo moest Coddens live op tv Kevin De Bruyne als mede-Drongenaar oproepen om een paar euro’s - bij voorkeur 900.000 - te schenken aan de Armste Week. “We gaan ook een bod doen op de Warmste Week, wij nemen dat gewoon over. En straks veranderen we de postcode van Gent naar 2.000, omdat we hier 2.000 daklozen hebben. Sorry Antwerpen...”

Alle info op www.dearmsteweek.be, eten bestellen voor La Grande Bouffe kan hier, bieden op een huiskamerconcert, een Michaël Borremans, een trouwjurk of iets anders kan hier.

Volledig scherm De Armste Week: presentatoren Erhan Demirci en Jens Dewulf © VDS

