Acht maanden cel voor medewerkster (36) van slagerij uit Gentbrugge die kassa plunderde: “Ik had nog recht op dat geld”

De vrouw was op het moment van de feiten aan de slag bij slagerij Bouckaert in Gentbrugge. Op een gegeven moment bleek de inhoud van de kassa verdwenen te zijn. Lang werd er niet gezocht naar een mogelijke dader, want al snel werd duidelijk dat de vrouw, die kampt met psychische problemen, het geld gestolen had.

“Ik werd niet correct betaald, dus ik had recht op dat geld”, gaf de vrouw aan in de rechtbank. De rechter had meteen een pasklaar antwoord klaar. “Er zijn andere manieren om tot een oplossing te komen, maar stelen is er alleszins geen”. De dievegge werd in het verleden al zes keer veroordeeld, waaronder vier keer voor diefstal. Daar komt nu een zevende veroordeling bij. De rechter legde haar vrijdag een celstraf van 8 maanden en een boete van 800 euro op.