Academiejaar universiteit geopend: “De UGent is geen afstandsuniversiteit, kom naar de les!”

Gent WK VOETBAL. Gent ligt (nog) niet wakker van het WK voetbal: “Aanvragen voor grote schermen kunnen zelfs nog niet”

Een WK voetbal in de winter, dat hebben we nog niet eerder gehad. Is dat de reden dat Gent nog lang niet in de ban van de Rode Duivels is? Exact twee maanden voor de start van het voetbalfeest in Qatar zijn nog geen grote schermen gehuurd, geen locaties vastgelegd, en al zeker geen sloten bier besteld. We hebben in Gent dan ook éérst nog een ander sportfeestje te vieren.

21 september