Academiejaar start gemaskerd: “Wij willen er ook vanaf”

GENTBinnenkort verwachten de universiteit en hogescholen weer tienduizenden studenten in de aula’s en klaslokalen. Die zullen voor een deel toch nog een masker moeten dragen, maar het hangt er maar vanaf hoeveel studenten er in een lokaal zijn.

Mondmaskers in de aula? Het zal toch nog (even) moeten, blijkt uit een rondvraag in Gent. De Vlaamse universiteiten en hogescholen moeten zelf vastleggen of ze die verplichten, maar in Gent schijnt er toch wat consensus te zijn.

UGent

Universiteit Gent heeft in een brief naar het personeel en studenten al laten weten dat een mondmasker verplicht is in de gangen. In de lokalen moet het mondmasker ook op als er te veel studenten zijn om de afstand te kunnen garanderen. Als de luchtkwaliteit niet goed genoeg is, moet het mondmasker ook op. Rector Rik Van de Walle “is ze ook beu. Zodra ze niet langer nodig zijn, gaan ze op de schop.”

Concreet betekent dat: in het begin van het academiejaar zitten de aula’s vol en puilen de lokalen uit. Zodra de eerste studenten zich begraven in de Overpoort of toch beslissen dat studeren niets voor hen is, komt er meer ruimte vrij en zal de mondmaskerplicht verlagen.

HOGENT

Ook op de hogescholen klinkt overigens hetzelfde verhaal. Bij HOGENT zullen de regels uit het secundair onderwijs worden toegepast. “In de gangen en op de trappen is het mondmasker dus verplicht, zodra je neerzit moet het niet", legt woordvoerder Isabelle Claeys uit. “In de klaslokalen zal erop basis van de CO2-metingen beslist worden.” Opnieuw: te veel studenten betekent dat er een mondmasker moet worden opgezet. Ook in de bibliotheken geldt trouwens die regel, met uitzondering van die op campus Bijloke, daar zet je wel je mondkapje op.