Aanvaring tussen veerboot en vrachtschip op kanaal Gent-Terneuzen: vrouw in shock naar het ziekenhuis

MIJN STAD. Op pad met Christophe Verbeke, de man achter Piet Moodshop: “Gent wordt braaf, de inwoners moeten nog eens op straat komen”

Tien jaar geleden sprong Christophe Verbeke (44) in het diepe: hij opende een eigenzinnige interieurwinkel aan de voet van de Vooruit. Vandaag runt de Gentenaar in hart en nieren niet minder dan vier Piet Moodshops: twee in zijn geboortestad, twee in Antwerpen. Wat zijn zijn favoriete plekken? Waar komt hij tot rust, en waar kijkt hij met weemoed op terug? “Als vrienden Gent komen bezoeken, breng ik hen steevast naar één plek. En nee, het is niet mijn winkel.”