Aantal volwassen studenten blijft stijgen, bij Odisee is 70% vrouw

Levenslang leren raakt steeds meer ingeburgerd, dat blijkt uit cijfers van Odisee Hogeschool en HOGENT. Op die eerste is een kwart van het aantal studenten intussen ‘volwassen’, ouder dan 25 dus. Daarvan is 70% van het vrouwelijk geslacht. Het zijn dus vooral de dames die werken en studeren combineren, al is dat een trend die niet overal zichtbaar is.

Bij HOGENT ziet men de afgelopen 10 jaar ook een uitgesproken stijging in het aantal studenten ouder dan 25 jaar. “Sinds 2013 is dat aantal met 81 procent gestegen, terwijl de HOGENT in zijn geheel 30 procent meer studenten heeft”, zegt Maaike Teirlinck. “De maatschappelijke meerwaarde van levenslang leren speelt zeker een rol, maar ook de inkanteling van graduaten en langere avondschoolopleidingen. Bijscholen en omscholen wordt steeds vaker aan de hogeschool gedaan. Het is een rol die voor ons ook relatief nieuw is, maar waar we in de toekomst meer op inzetten”. Bij HOGENT is de verdeling tussen de seksen alvast meer gebalanceerd. “Veel hangt af van welke richtingen je aanbiedt. Een opleiding tot vroedkundige trekt nog steeds een vrouwelijker publiek dan een technische opleiding”.