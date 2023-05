Aantal vluchtmisdrijven met gewonden stijgt in Gent

Dé Oost-Vlaam­se wasstraat voor herbruikba­re bekers staat in Gentbrugge: “Tot 50.000 bekers per dag, én een koerier­dienst”

Het afwassen van herbruikbare bekers in en rond Gent zal voortaan iets vlotter verlopen. Groep Intro Maatwerk heeft in Gentbrugge een professionele wasstraat voor herbruikbare bekers en herbruikbaar servies geïnstalleerd, en zal daarmee heel Oost-Vlaanderen bedienen. “Zelf verkopen of verhuren doen we niet, maar wassen, ophalen en terugbrengen wel.” De aanvragen voor de Gentse Feesten lopen al binnen.