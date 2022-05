Aantal sociale woningen in Gent bereikt dieptepunt, maar dat valt eenvoudig te verklaren: “We slopen én investeren 39 miljoen euro”

GENT Go! Lyceum staat voor 25ste jaar op de planken met eigenge­brou­wen musical ‘Tegen De Stroom In’

Een dertigtal kinderen uit de eerste graad van het GO! Lyceum in Gent ging op donderdagavond in première met ‘Tegen De Stroom In’, een musical die ze zelf geschreven en opgevoerd hebben. Het is de 25ste keer dat ‘GeOpKi’ dat doet, maar er zijn ook veranderingen op til.

20 mei