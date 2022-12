Aanstaande vader scheurt met duizelingwekkende snelheden naar bevallende vrouw: “Door één geboorte had u meerdere doden op uw geweten kunnen hebben”

GentEen man die heel binnenkort vader zou worden, haastte zich in allerijl naar zijn bevallende vrouw. Hij scheurde hierbij kilometerslang met een gemiddelde van 158 km/u over de R4. De politierechter had weinig begrip voor zijn uitzonderlijke situatie en trok zijn rijbewijs voor twee maanden in met een boete van 800 euro erbovenop.

De vrouw van de 28-jarige man was hoogzwanger toen de man in Zottegem vertrok naar Merendree om er een voetbalmatch te spelen. Daar aangekomen kreeg hij telefoon van zijn vrouw met de mededeling dat haar water gebroken was. “Nadat ze mij dat gezegd had, verbrak de verbinding en kon ik haar niet meer bereiken. Ik ben dus in mijn auto gestapt en in paniek naar Zottegem gereden”, zo sprak de man in de politierechtbank. In zijn paniek moet hij het gaspedaal flink ingeduwd hebben want een trajectcontrole op de R4 toonde aan dat de man gemiddeld 158 km/u reed.

Menselijk aspect

“Dat is werkelijk een gigantisch hoog gemiddelde, meneer. De hoogte snelheid die u gereden heeft, moet gigantisch geweest zijn”, sprak een verblufte politierechter. Zijn advocaat probeerde de rechter mild te stemmen door de uitzonderlijke omstandigheden te schetsen: “Ik zou toch de nadruk willen leggen op het menselijk aspect, meneer de voorzitter. Mijn cliënt ging voor de eerste vader worden en was in paniek omdat hij zijn vrouw niet meer kon bereiken. Hij was bang dat haar iets overkomen was. Meneer heeft ook zijn rijbewijs nodig omdat hij in Gent werkt en met het openbaar vervoer anders minsten twee uur onderweg is.”

De rechter had weinig oren naar dit verhaal. “Met dergelijke snelheden over onze wegen rijden is nooit te verantwoorden. Door één geboorte had u meerdere doden op uw geweten kunnen hebben”, klonk het beslist. De man moet 800 euro boete betalen en krijgt een rijverbod van twee maanden. Moeder en kind, een jongetje, stelden het trouwens goed.