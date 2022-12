Aanschuiven voor gratis ‘Negenduust’-tattoo: “Het is mijn allereerste, maar ik ben dan ook 100% Gents”

Toch wel vlotjes vijftig mensen stonden om 11 uur aan te schuiven aan tattoostudio Noir in Onderbergen. Een actie van kledingmerk Negenduust. De laatsten zijn eraan voor de moeite: de twee artiesten van Noir kunnen vandaag elk zowat 15 mensen be-inkten met ‘Negenduust. Dat betekent flink wat mensen teleurstellen, vooral voor de bijna-laatsten is het een beetje zuur. “Dan maar gaan kerstballenshoppen”, klinkt het bij Pieter en Kelly, die nét niet binnen mochten.

Volledig scherm Zino en Yngwie © svwg

Wel bij de gelukkigen: de broers Zino (20) en Ingwy (24) Vanderdeuren. Zij schoven aan rond acht uur, de twee hebben al flink wat inkt op de armen. Vooral heavy metalbandlogo’s, maar de Negenduust kon hen charmeren. “We zijn op en top Gentenaar, en de stijl van de Noir-artiesten kan er bij ons wel bij”. Al is het logo natuurlijk deels van Beyls, deze twee hebben nu wel elk dezelfde tattoo, op dezelfde plaats, op de pols.

Volledig scherm Thibeau en Rune: elk met een tattoo van 'Negenduust'. © svwg

De jongste in Noir is wellicht Rune Vaneesvelde (18). Hij is met zijn broer Thibeau (19) naar Noir gekomen, die laatste liet de Negenduust op zijn bil zetten. “Het is een mooie, voor de eerste keer. Ik ben ook op en top Gentenaar en supporter natuurlijk voor de Buffalo’s, dus dat was helemaal perfect”, zegt Rune. Twintig minuten later schuift hij van de tafel van tattoo-artiest D. “Het deed helemaal geen pijn”. Zijn broer Thibeau liet een exemplaar op zijn been zetten. “Wacht, ik zal mijn broek even uitdoen”, en inderdaad. Hier wordt niet getwind, maar Gent staat voor altijd op hun vel.

Volledig scherm Zo ziet het eruit! © svwg

Dat het niet alleen jong volk is dat zich laat prikken, bewijst Veerle (50). Ze werkt in de zorg en is een fervent stapper. De ‘Negenduust’ komt op haar onderbeen, zodat ze Gent overal mee naartoe kan nemen. “De Dodentocht staat op het programma, maar ik ben nog veel grote plannen. Deze gaat dan mee”. D legt haar kort uit wat er gaat gebeuren, want er wordt vandaag niet machinaal gewerkt. “Oeh! Handpoken! Dat is de eerste keer!” Even later blijkt dat ook een meevaller. “Kleine korte prikjes, maar ik ben altijd even in mijn eigen bubbel, dus ik voel het nauwelijks”. De nazorg krijgt ze van eigenares Elke. “We hebben het wel een beetje verdeeld, zodat we meer klanten konden bedienen. Maar goed, er zit een limiet op het aantal plaatsen en we willen wél kwaliteit bieden”, legt ze uit. Intussen rinkelt de telefoon. “Voor de gratis tattoo? Dat gaat niet meer lukken”. Tja.

Volledig scherm Zorgmedewerker Veerle laat zich prikken door D. © svwg

“Negenduust’-bezieler Thomas Beyls zat al lang met het idee in zijn hoofd, dat er vijftig mensen voor zouden aanschuiven, kon hij in zijn wildste dromen niet bedenken. “Het is nogal uit de hand gelopen”, geeft hij toe. “Maar ik liet zelf hier mijn eerste tattoo zetten en nu het merk wat matuurder is geworden, was het tijd voor een leuke actie”. De wachtenden krijgen van hem een goodiebag met Negenduust-klep en dat veegt flink wat teleurstelling weg. “Ik denk al na over een tweede actie”. Wij zijn alvast benieuwd.

Volledig scherm Thomas Beyls van Negenduust voor tattoostudio Noir © svwg

Lees ook:

Volledig scherm Een rij aan tattoosalon Noir © Leena Van den Bergh / rv

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.