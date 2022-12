Aangekondigde nieuwe besparingen schieten bij oppositie in het verkeerde keelgat: “Er wordt geen beleid gevoerd, er wordt alleen maar gekibbeld en op alles beknibbeld”

N-VA

N-VA fileert de besparingsronde tot volgende conclusie: “In juni werd al een belastingverhoging van 23 miljoen euro doorgevoerd, daar komt nu nog eens 7 miljoen bij”, stelt Anneleen Van Bossuyt. “Allemaal extra inkomsten op de kap van de Gentenaar. Bijna alles wordt in 2023 6,9% duurder, en daarna elk jaar nòg 2 % duurder. Dat is een doorzichtige truc ook om in verkiezingsjaar 2024 niet opnieuw tariefverhogingen te moeten aankondigen die er dus wel degelijk zullen zijn. Het stadsbestuur heeft zich de voorbije jaren niet gedragen als een goede huisvader. Daardoor moet nu om de haverklap financieel bijgestuurd worden via noodgrepen. Op het groenbeheer wordt ruim 483.000 euro bespaard, terwijl we uit diverse hoek nu al klachten horen over het gebrekkig onderhoud van onze parken en straatgroen. Op de maaltijden voor de stedelijke woonzorgcentra zal ruim 63.000 euro bespaard worden. Ik hoop van harte dat dit niet tot kwaliteitsverlies zal leiden. Dat er niet bespaard wordt op veiligheid, klopt niet. Er wordt wél 300.000 euro bespaard, en daarnaast wordt ook ruim 1,5 miljoen euro weggehaald uit de financiële reserves van de Gentse politie. Qua blijk van waardering voor onze politiemensen kan dat tellen.” Toch ziet N-VA ook een positief element: “Dat er werk wordt gemaakt van een iets grotere financiële reserve: 10 miljoen euro, al is dat bedrag nog altijd weinig geruststellend. En ook het feit dat de wijkcirculatieplannen voor Wondelgem en Ledeberg worden uitgesteld naar 2025 is een goede zaak.” N-VA vindt dat de stad moet besparen op allerlei subsidies die leuk zijn voor de doelgroep in kwestie, maar niet essentieel.

Volledig scherm Anneleen Van Bossuyt © Wannes Nimmegeers

Vlaams Belang

Een klank die ook bij Vlaams Belang te horen is: “Terwijl de subsidies voor honderden vzw’s stijgen, is het alweer de gewone Gentenaar die het gelag betaalt”, zegt Johan Deckmyn. “Er wordt bespaard op essentiële zaken zoals de politie en allerlei tarieven worden opgetrokken, maar ondertussen blijft dit stadsbestuur het geld uit de ramen gooien. Er wordt zelfs gekeken naar de samenstelling van maaltijden in woonzorgcentra, maar dus niet naar de miljoenen aan subsidies die jaarlijks uit het raam worden gegooid.” Het Vlaams Belang reageert ook uiterst kritisch op het feit dat het stadsbestuur wel geld vrijmaakt om de subsidies voor honderden organisaties en vzw’s aan te passen aan de hoge inflatie. “Dat is de mensen in hun gezicht uitlachen”, besluit Deckmyn. “De spilzucht blijft voortduren en de gewone Gentenaar betaalt.”

Volledig scherm Johan Deckmyn in de gemeenteraad © Wannes Nimmegeers

PVDA

Ook aan de linkse zijde is er kritiek. “Na de verhoging van de onroerende voorheffing bij de vorige ronde betalen de Gentenaars opnieuw de rekening, nu de retributies verhogen”, vindt Tom De Meester van PVDA. “De enigen die buiten schot blijven: de bedrijven, want de bedrijfsbelasting wordt zelfs niet geïndexeerd. Er zit geen enkele visie in deze budgetronde. Er wordt geen beleid gevoerd, er wordt alleen maar gekibbeld en op alles beknibbeld, óók op cultuur, in tegenstelling tot wat gezegd is, en zelfs op de maaltijden van mensen in de woonzorgcentra. Maar ondertussen is er wél geld voor subsidies aan ‘Camping Coucke’, voor dure advocatenkosten en een schadevergoeding in het dossier Huts, is er 100.000 euro voor het WK in het Wintercircus, noem maar op. Wat is daar nog progressief aan? Dat is besparen op de zwaksten. Dat is een echte schande. Ook op personeel wordt wéér bespaard, 72 jobs weg, terwijl de malaise en onrust nu al zo groot is door de vorige besparingsronde. Het college bespaart de stad gewoon kapot op die manier.”

Volledig scherm Tom De Meester in de gemeenteraad © Wannes Nimmegeers

