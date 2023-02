“Aan alle Emilies: voer mee actie op 8 maart.” Feministen willen eerherstel voor Emilie Claeys

“Emilie Claeys was de eerste die vrijuit opriep tot vrouwenstemrecht, geboortebeperking en gelijke vrouwenrechten in de fabrieken”, vertellen Hannah Ghulam Farag en Angeline Van Den Rijse. “Zijzelf werkte als arbeidster in de textielnijverheid. Ze was als één van de eerste vrouwen actief lid van het partijbestuur van de toenmalige BWP. Ze schreef voor de krant Vooruit en was lid van de Raad van Bestuur van de socialistische mutualiteit. Zij was één van de drijvende politieke krachten achter stemrecht voor de gewone arbeiders. Zij hield de mannen van die tijd wakker voor vrouwenrechten. Belangrijk zijn maar vergeten worden, dat overkomt meer vrouwen dan mannen. We hopen oprecht dat het progressief Gents stadsbestuur niet in die val trapt.” De actiegroep vatte maandagavond post aan de trappen van het stadhuis, waar alle gemeenteraadsleden passeerden om de gemeenteraad bij te wonen. Ze roepen nu alles Emilies - en anderen - op om op 8 maart, de internationale vrouwendag, mee actie te voeren voor eerherstel voor Emilie Claeys. “Op 8 maart 2020 werd de vraag gesteld aan de stad Gent om een straat te vernoemen naar Emilie Claeys. Die werd toen negatief beantwoord, omdat er al een straatnaam ‘Emile Clauslaan’ bestaat. Dit zou tot verwarring bij de stadsdiensten leiden. Maar vandaag zijn wij nog meer overtuigd van het belang om Emilie Claeys in het geheugen te houden van de Gentenaars en ver daarbuiten. Daarom durven wij onze vraag te herhalen om ten minste een straat of plein naar haar te noemen.”