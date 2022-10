AA Gent opent dan toch twee extra vakken om ticketloze Djurgårdens-supporters in onder te brengen: “De bezoekende club is verantwoordelijk voor de selectie en registratie van deze supporters in deze vakken”

GentHet Zweedse Djurgårdens IF speelt morgen in de Ghelamco Arena tegen KAA Gent tijdens de Conference League. Het was quasi een zekerheid dat heel wat Zweedse supporters zonder wedstrijdticket naar Gent zouden afreizen en de match noodgedwongen in de binnenstad moesten moeten volgen. AA Gent opende in extremis daarom twee extra supportersvakken om deze supporters in onder brengen. “Vakken 326 en 327 zullen worden gebruikt om eventuele Zweedse fans in onder te brengen die zich op wedstrijddag alsnog zouden aandienen, hoewel dit ten zeerste afgeraden werd en wordt.”

Het Gravensteen is in de negende eeuw gebouwd om Gent te beschermen tegen de Vikingen. Zo ver komt het morgen hopelijk niet, want er zullen morgen alweer behoorlijk wat Noormannen in de binnenstad rondlopen. Het Zweedse Djurgårdens IF speelt ‘s avonds een match tegen de Buffalo’s. Het lijkt vooral een wedstrijd te zijn die bij de Zweedse club leeft. Het is voor het team de eerste keer in vijftig jaar dat er nog eens een Europese campagne gespeeld wordt, wat tot flink wat enthousiasme bij de supporters leidde. De duizend tickets die AA Gent voor de uitsupporters voorzag, waren in een mum van tijd uitverkocht. Het zette vele andere Zweedse supporters ertoe aan om dan maar tickets te kopen via de website van AA Gent om zo tussen de thuissupporters te gaan zitten.

Volledig scherm Drie weken geleden zat het uitvak ook al vol met enthousiaste Ieren van de Shamrock Rovers. © PJDG

Wanneer KAA Gent hierop uitkwam, kregen deze supporters een e-mail waarin stond dat hun ticket niet geldig was en dat ze ermee onder geen omstandigheden de Ghelamco Arena mee konden betreden. De Gentse club lijkt beducht voor de Zweedse aanhang, want uit veiligheidsoverweging werden aanvankelijk drie vakken leeg gehouden om een corridor te creëren tussen de twee supportersgroepen.

“Komen niet om te vechten”

Mattias Nordahl (49), een fervente supporter van Djurgårdens IF, laat weten dat hij inderdaad geprobeerd heeft om via de website van de Gentse club een ticket te kopen, maar dat hij later een e-mail kreeg dat zijn ticket gecanceld is. “Bijzonder jammer want wij komen voor het voetbal en niet om te vechten”, vertelt de Zweedse supporter die met zijn hele gezin naar België afreist om de match te volgen. “Ik ben gelukkig nog op een andere manier aan tickets in het uitvak geraakt”, vertelt hij geheimzinnig. Hij voegt er nog aan toe dat hij ook zijn geld nog niet teruggezien heeft; al was dat door KAA Gent beloofd in hun e-mail. Volgens de 49-jarige man uit Stockholm zakken zo’n 2.000 supporters af naar de Arteveldestad om er hun team aan te moedigen.

De Engelstalige Belgische krant The Brussels Times schat het aantal Zweedse supporters toch nog een pak hoger. Zij laat in een artikel dat maandag verscheen een gefrustreerde supporter aan het woord. “Zo’n 3.000 fans hadden al geruime tijd een vliegtuigticket gekocht en hotels geboekt. Voor de meeste supporters is het de eerste keer dat ze buiten Zweden een voetbalmatch volgen. Het enige wat die mensen willen is naar de match gaan kijken en hun team aanmoedigen. Waar moeten zij nu allemaal naartoe? Zijn er in Gent wel genoeg cafés waar deze mensen terechtkunnen”, vraagt de supporter zich vertwijfeld af. Nu, wie Gent een beetje kent, kan gerust zijn. Cafés met voetbal op tv zijn er in overvloed, maar nemen de supporters uit het Hoge Noorden daar genoegen mee?

Politie paraat

De Gentse politie houdt zich hoe dan ook klaar om in te grijpen indien nodig. “Zoals bij elke wedstrijd doen we een risicoanalyse in samenspraak met de club. We volgen ook nauwgezet de sociale media op om snel te schakelen”, vertelt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

“Van Gent genieten”

Mattias Nordahl voegt hier evenwel aan toe dat de Zweedse supporters geen slechte bedoelingen hebben. Hij verwacht geen problemen. “Het zou me sterk verbazen mochten er gevechten of ruzies ontstaan. Al onze supporters willen zich gewoon goed amuseren en van Gent genieten. We verwachten goed bier, lekkere chocolade en leuk voetbal. Onze kapitein Magnus Eriksson heeft nog bij Gent gespeeld. Dat schept sowieso al een band”, besluit hij met een knipoog.

UPDATE: Om 13.30 uur kwam AA Gent toch nog met een oplossing voor de ticketloze Zweden. “Zoals bekend heeft KAA Gent 1.000 tickets toegewezen aan Djurgårdens voor het bezoekersvak, en 200 categorie 1-tickets voor vak 326. Dit werd eerder ook zo gecommuniceerd. Toch willen club en politie voorbereid zijn op de mogelijke komst van Zweedse supporters zonder ticket. In dat verband zullen vakken 325, 326 en 327 niet toegankelijk zijn voor Gent-supporters. Deze supporters zijn gecontacteerd en krijgen een andere (en betere) plaats op Tribune 3. Vak 325 blijft sowieso volledig leeg en zal - afgebakend door stewards - als buffervak dienen. Ook op de promenade zullen beide supporterskampen door extra maatregelen volledig van elkaar gescheiden zijn. Vak 423 zal eveneens leeg blijven. Dat zorgt er ook voor dat supporters van Gent in Tribune 4 dichter bij elkaar zullen zitten. Vakken 326 en 327 zullen worden gebruikt om eventuele Zweedse fans in onder te brengen die zich op wedstrijddag alsnog zouden aandienen, hoewel dit ten zeerste afgeraden werd en wordt. Djurgårdens zal verantwoordelijk zijn voor de selectie en registratie van deze supporters. Voorts zal de politie instaan voor een veilige in- en uitstroom in het stadion. Fans van Djurgårdens zullen met bussen vanuit het centrum naar het stadion gebracht worden. Zowel KAA Gent en Djugårdens roepen hun fans op om de wedstrijd in een goeie sfeer te laten verlopen. Beide clubs danken alvast de fans om alle maatregelen te respecteren”, aldus de club.

Volledig scherm Djurgårdens I.F. © RV.

