AA-Gent eert overleden Freddy Delcourt: “Een echte gentleman-teammanager, het type mens waarvan elke club droomt”

Ivan De Witte, voorzitter

“Freddy was een warme en verstandige persoonlijkheid, altijd bereid om te helpen en oplossingen te zoeken. Hij had het hart op de goede plaats, een echte clubman ook die zich positief opstelde, af en toe raad gaf en niet altijd klaar stond met kritiek . Freddy kende zijn plaats, zowel in de kleedkamer als in de club. Ik vroeg hem wel eens: “Freddy, wat moet ik daar nu mee doen?” Dan dacht hij rustig na en gaf me zijn advies. Freddy is iemand die in je gedachten blijft hangen…de herinnering aan hem verdwijnt niet!”

Michel Louwagie, CEO

“Freddy was een godsgeschenk voor onze club, een gouden man! Altijd correct, altijd bezig met de club, altijd bereid om te helpen. Hij was een echte gentleman-teammanager, het type mens waarvan elke club droomt.”

Patrick Lips, commercieel adviseur

“Ik heb 30 jaar samengewerkt, onder meer bij het organiseren van uitwedstrijden en Europese campagnes. Ik omschreef Freddy altijd als één van de uithangborden van de club, een ambassadeur die steeds vriendelijk, beleefd en correct bleef in alle mogelijke omstandigheden. Niets was hem te veel en elk probleem probeerde hij zo snel mogelijk op te lossen. Hij was een aimabel en gedreven man, een mooi mens!”

Gunther Schepens, sportief adviseur

“Ik heb Freddy drie jaar als coach gehad. Zowel met de knapen als met de UEFA junioren speelden we kampioen. Dat was de lichting met onder meer Van Laere, Reyns en de veel te vroeg overleden Piet Maes. Freddy was een strenge trainer die ons hard deed werken en veel deed lopen, maar hij bleef heel menselijk en was altijd bereikbaar wanneer we problemen hadden.”

Frank Wezenbeek, kinesist

“Onze weg samen gaat zeer lang terug. Ik herinner mij nog dat we in de jaren ’80 samen naar Japan zijn afgereisd voor een jeugdtornooi. Ik was toen een beginnende kine en hij was jeugdtrainer. Wat me toen al opviel, was de ernst waarmee hij zijn taak opnam, ook bij die jonge ‘mannekes’. Hij ging bijvoorbeeld op voorhand elke tegenstrever gaan bekijken om hun zwakke punten te ontdekken. Iets wat nu altijd gebeurt, maar op dat vlak was hij zijn tijd vooruit. Hij respecteerde ook iedereen bij de club, van de jonge kinesist tot de grootste vedette. Door zijn persoonlijkheid én zijn manier van werken, dwong hij zelf ook veel respect af binnen de club. Naast zijn gedrevenheid en professionaliteit, was hij vooral een vaderfiguur binnen de club. Hij kon er immens van genieten als het team een goede prestatie had geleverd. Je kon hem met niets anders een groter plezier doen.”

Hein Vanhaezebrouck, coach

“Freddy was een fantastische mens en een echte Buffalo. Ik vond het ongelooflijk aangenaam om met hem te werken. In zijn nuchterheid stond Freddy nooit op de eerste rij om te vieren, maar wel om te helpen. Ik ben blij dat we hem enkele onvergetelijke momenten hebben doen beleven die hem voor de rest van zijn leven zullen bijgebleven zijn. Rust zacht, Freddy.”

