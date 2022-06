AA Gent antwoordt op kritiek over stijging van abonnementen: “Als we Play-Off 1 halen, zijn abonnees zelfs 10 euro goedkoper af”

GentAA Gent heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan over de verhoging van de abonnementsprijzen. De reactie komt er na de actie van de Ultra’s Ghent. Zij lieten donderdag alvast duidelijk hun mening blijken over de prijsverhoging met spandoeken aan het stadion.

De club geeft aan begrip te hebben voor de vele vragen en opmerkingen en wil daarom graag nog wat duiding geven. “De belangrijkste wijziging is dat de play-offs van de Jupiler Pro League voor het eerst inbegrepen zijn in je abonnement. Je betaalt dus een hogere prijs dan vorig seizoen voor je abonnement, maar je krijgt voor dat bedrag ook meer wedstrijden. 20 matchen, 1 prijs. Het is trouwens voor het derde seizoen op rij dat er geen 15 maar wel 17 wedstrijden zijn in de reguliere competitie. Die twee extra wedstrijden zijn de voorbije seizoenen nooit aangerekend geweest”, zo valt te lezen op de website van de Gentse voetbalclub.

De club illustreert dat abonnees van tribune 2 en 4 momenteel zelfs 10 euro goedkoper af zijn. Als ze tenminste Play-Off 1 halen. “Voor het komende seizoen betaal je voor een all-in-abonnement 320€ in diezelfde tribunes, 10 euro minder dus dan vijf jaar geleden voor een zelfde aantal matchen. Ondanks de fors gestegen levensduurte.”

De club benadrukt dat ze ambitieus is, maar dat niemand een glazen bol heeft. “We hopen dat de supporters de ploeg mee vooruit stuwen naar een plaats in de top-4. Alle steun is welkom, elke supporter is belangrijk. Niet als melkkoe, wel als vurige Buffalo.”

Zondagswedstrijden

Naast de prijsverhogingen haalt de club ook de bezorgdhedenrond het aftrapuur van de zondagswedstrijden aan. Vorig seizoen waren er namelijk drie thuiswedstrijden die startten om 21u ’s avonds. Veel te laat voor gezinnen met jonge kinderen die de dag nadien naar school moeten, natuurlijk. “Wij begrijpen heel goed dat dit voor onze fans geen gunstig tijdstip is. De aftrapuren worden bepaald door televisiezender Eleven volgens het contract dat afgesloten werd met de Pro League. Dat contract heeft uiteraard een financiële waarde die voor elke club belangrijk is. Zomaar contractbreuk plegen kan niet, maar de club heeft in april al gevraagd om op zondag zo weinig mogelijk later dan 18u30 te spelen”, aldus de club.

KAA Gent benadrukt dat ze intussen hard voort werken. “Het contract van coach Hein Vanhaezebrouck is verlengd en we zijn volop bezig om een ploeg op de been te brengen en te houden die meedoet aan de top. Aan de duizenden supporters die hun abonnement al verlengd hebben: dankjewel! Aan alle anderen: we hopen van harte dat jullie er straks ook bij zijn”, besluit de club.

