97 miljoen keer bedankt! Deze Gentse verhalen hebben jullie het voorbije jaar het meest geraakt

2022 was het jaar waarin een baby’tje stierf in een crèche in Mariakerke, waarin Hakim Mutyaba verdronk nadat onverlaten hem ‘voor de grap’ in het water gooiden, maar ook het jaar waarin de burgemeester een (nep)joint rookte, en waarin we eindelijk de mondmaskers mochten afwerpen. Jawel, we zouden het zomaar vergeten, maar 2022 startte nog met strenge coronarestricties.

Januari

Volledig scherm Dit koppel bracht wel twee heel bijzondere getuigen mee naar hun huwelijk in het Gentse stadhuis © RV

Het jaar startte met een vreemde affaire in Sint-Amandsberg. Daar werd eenzelfde woning op heel korte tijd twee keer overvallen. De eerste keer kreeg de vader klappen, de tweede keer de dochter. Een mysterie waar veel lezers meer over wilden weten. Het was ook de maand waarin dokter Julie financieel afgestraft werd omdat ze te lang bleef werken voor haar bevalling. Mede dankzij haar werd die absurde regel aangepast voor iedereen. En de broers Jurre en Ties, toen 16 en 14, beroerden de harten met hun cheque van 40.000 euro voor het UZ Gent, geld dat ze inzamelden voor de strijd tegen kanker, de vreselijke ziekte waaraan ze hun mama verloren. Beste grap van deze maand? Een huwelijk waarbij de getuigen zomaar kwamen opdagen in een dinopak.

Februari

Volledig scherm De verzegelde crèche in Mariakerke © BELGA

In februari moest het destructieve vriendje van Jana VDW voor de rechter verschijnen. Ze stierf een jaar eerder, ze was pas 18. Haar ‘vriend’ liet haar creperen na een overdosis XTC. Het was ook de maand waarin een kindje van pas 6 maanden oud stierf na mishandeld te zijn in de crèche in Mariakerke waar ze verbleef. Een baby die sterft grijpt élke ouder naar de keel, en dus volgde ook iedereen de aanhouding van de onthaalmoeder en haar vader, en de vreselijke verhalen die nadien over die crèche opdoken. Tot op vandaag is niet duidelijk wat zich daar heeft afgespeeld. Een ‘actiegroep’, waar we nadien niks meer van hoorden, besmeurde op een nacht in februari tientallen SUV’s in het centrum met nepbloed en affiches. Voor tegengewicht zorgde baby Emiliano Willockx, die mensen een glimlach op hun gezicht toverde door ter wereld te komen met een speciale voorliefde voor het cijfer 2.

Maart

Volledig scherm De Eroticabeurs in Flanders Expo © Wannes Nimmegeers

Seks verkoopt nog steeds, zo blijkt. Heel wat lezers gluurden met ons mee achter de muren van de laatste sekscinema in Gent. Een man zorgde voor hilariteit in de rechtbank. Hij werd toch gestraft. Zijn misdaad: hij had een flitspaal omgedraaid. En de mannen van de Vlasmarkt lieten van zich horen, voor het eerst in 2022, omdat de stad teveel veggie-eisen stelden naar hun goesting. “Op een krop sla kunt ge niet uitgaan.” Maar was helaas ook de maand waarin we Neuzenvrouw Nele verloren, en waarin Kevin, een gedreven ambulancier en vader van 6, het leven liet bij een zwaar verkeersongeval. Ook een kijkje achter de voordeur van een duplex van 2 miljoen euro in centrum-Gent lokte veel nieuwsgierigen.

April

Volledig scherm De valse boete © DVEG

Deze maand werd gekleurd door een bizar verhaal, waarbij Amelie uit Gentbrugge in haar tuin een grafsteen van een naamgenote aantrof. Een misnoegde Gentbruggenaar schreef ook zelf een boete uit aan iemand die - naar zijn mening - totaal niet kon parkeren. Humor had hij wel... Ook beestjes waren populair. Een kleuter ving een rat op school, en een emoe nam de benen via de autosnelweg, van Brugge naar Gent. Die instroom van West-Vlamingen neemt vreemde proporties aan. We mochten ook binnenkijken in een slotklooster, en het concert van Charlotte De Witte was een hit... voor de politie. Tom Van Lysebettens van restaurant Cochon de Luxe kreeg in deze maand ook te horen dat hij niet meer zou genezen.

Mei

Volledig scherm De laatst overgebleven Arme Klaren verlieten Gent © Jill Dhondt

Meest gelezen in mei? Kevin De Bruyne, die kwam shotten en signeren in ‘zijn’ Drongen, al gaf hij daar eerder dan voorzien de brui aan. We leefden ook mee met zeiler Anton, die gegijzeld werd in Saoudi-Arabië, en met student Hannes, die zijn kot verloor omdat de huisbaas enkel nog aan meisjes wilde verhuren. Charlotte Matthys kreeg internationale erkenning voor haar alcoholvrije Nona-gin. Mei was ook de maand waarin we veel te vroeg afscheid moesten nemen van blues-muzikant Tiny Legs Tim, en waarin het laatste slotklooster in Gent de deuren sloot. De nonnetjes die hun hele leven lang vooral zwegen, praatten voor het eerst honderduit. Het einde van een soap was er ook, Kunstencentrum Vooruit koos eindelijk een nieuwe naam. En herinnert u zich deze nog? Het wereldrecord Italian Kiss werd op scherp gesteld in Flanders Expo.

Juni

Volledig scherm Indonesische stam ontdekt Gentse neuzekes © Farida Lemeatrag

Van die halve Hollywood-verhalen, we hebben ze soms ook in Gent. Herinner u die zoon die na zijn ontslag de rekening van het familiebedrijf plundert en met 55.000 euro naar Dubai trok, én zijn reactie na zijn veroordeling. UGent-proffen die een boekje open deden over de strafste blunders van hun studenten zorgden voor een brede glimlach, en een Indonesische stam die kennis maakte met de Gentse neuzekes zorgde voor aandoenlijke beelden. In juni begonnen ook - opnieuw - de problemen op de Blaarmeersen, en een koppel nam z’n intrek in een heuse joert, gewoon hier in het havengebied. Cartoonist Lectrr ten slotte maakte op een onaangename manier kennis met de woke-beweging.

Juli

Volledig scherm Serval gespot in Gent © DVEG

Halfweg het jaar waren het - eindelijk - weer Gentse Feesten. Wij experimenteerden met een ‘live’ op de website, en die werd fel gesmaakt. Helaas kwam ook Hakim Mutyaba om het leven, hij verdronk nadat twee kerels die hij op de Vlasmarkt leerde kennen hem aan de Visserij in het water gooiden. Hakim kon niet zwemmen en verdronk. Dit hallucinante zinloze geweld werd het meest gelezen item van 2022, de massale verontwaardiging over wat er gebeurde was een kleine troost voor zijn familie. Opnieuw liep het meerdere keren mis op de Blaarmeersen, in Wondelgem dook een ‘serval’ op, een wilde kat die later door de brandweer werd gevangen, en een duif zorgde bijna voor een verlenging van de Gentse Feesten.

Augustus

Volledig scherm Gurbet Cetinkaya eet élke dag frieten © Jill Dhondt

De achtste maand is traditioneel een rustige maand in Gent, omdat we moeten bekomen van de Gentse Feesten. Gurbet verbaasd iedereen met de mededeling dat ze al 30 jaar elke dag frieten eet, en Peter en Mira uit Oostakker vinden een gezellig 25 graden in augustus hét perfecte moment om... aan de kerstversiering te beginnen. Parkeertoren Het Getouw werd mikpunt van spot, en Gentbruggenaar Kenneth werd wereldkampioen ultratriathlon. Net voor de start van het schooljaar kwam lerares Nathalie om het leven bij een tragisch ongeval op de stadsring. De trucker die haar van de weg maaide bleek een epileptische aanval te hebben gekregen, wat hij nooit eerder had.

September

Volledig scherm Kizzy Vanden Hende en haar moeder Inge Van Damme vonden elkaar na 14 jaar terug © Jan De Meuleneir / Photo News

Het verhaal van Kizzy en haar mama die elkaar na 14 jaar terugvonden, was ontroerend. Gent volgde ook met open mond het verhaal van event-organisator Danny, die stierf nadat hij zijn isoleercel in ziekenhuis Maria Middelares in brand stak, en daarmee de halve spoedafdeling in de as legde. De pas gepensioneerde commissaris die op zijn laatste werkdag zélf tegen de lamp liep in het verkeer, na een smetteloze carrière, sloeg mea culpa, en zomerbar Glasfabriek kreeg stevige tegenwind. En opnieuw een beestje: een zeehond in centrum-Gent. Dat zagen we nog niet eerder.

Oktober

Volledig scherm Pierre Goubau en zijn kameraad Thomas Lamaille vingen een snoek van 112 centimeter aan de Sint-Jorisbrug. © OSG

Twee leerlingen van Don Bosco hadden het na een goeie maand blijkbaar al gehad met school, en timmerden een leerkracht in elkaar, terwijl in de rechtbank een student mocht uitleggen waarom hij in de Overpoort compleet over de rooie ging om een gemorst pintje. Het verhaal van de bijna-perfecte moord op Veerle Criel intrigeerde onze lezers in oktober, en stadsambtenaar Aïcha botste op de grenzen van het nieuwe parkeerregime aan haar werk. Alweer beestjes: streetfishers haalden een kanjer van 112 centimeter boven, jawel, in Gent-centrum. Ondertussen ging ook café Het Spijker op de fles, en kostte een absurde burenruzie verloor iemand een stukje vinger. Afgebeten.

November

Volledig scherm Flik Abdelkamal Oulad Khlie, Abdel voor de vrienden © Wannes Nimmegeers

Chef-kok Tom Van Lysebettens stierf, veel eerder nog dan dokters hem hadden gegeven. Ook de man van de in augustus verongelukte juf Nathalie deed zijn verhaal. Tastbaar verdriet in een donkere maand. DJ TLP ging even helemaal los, en excuseerde zich nadien. De beroemde mosterdzaak Tierenteyn-Verlent wisselde van eigenaar, en het ingevoerde ‘vierkant groen’ aan de Wiedauwkaai drijft mensen tot wanhoop. Flik Abdel veroverde de Gentse harten. En er waren opnieuw... beestjes! KAA Gent tenslotte toonde een groot hart door kleine Levi uit te nodigen. De jongen beleefde de schrik van zijn leven toen hooligans van Gent en Brugge op de vuist gingen in de familietribune.

December

Volledig scherm Een kraan viel om bij de bouw van een windmolen © Jeroen Desmecht

Een kraan die omviel bij de bouw van een windmolen in de Gentse haven, werd het best gelezen artikel van december. Ook de grootste co-housing van Vlaanderen werd graag gelezen. Ongeloof toen op een vrijdagochtend meer dan 150 voetgangers en fietsers op spoed belandden toen Gent - en énkel Gent - spekglad bleek te zijn. De avonturen van ‘gluurder Eveline’ worden nog steeds verslonden. Het ontslag van een verpleegkundige na racistische commentaar op Facebook lokte gemengde gevoelens uit. Gent Jazz ging ter ziele door wanbeheer.

Wat 2023 brengt, valt uiteraard af te wachten. Wij hopen alvast op mooie en vrolijke verhalen, en op geweldige Gentse Feesten. We wensen jullie allemaal oprecht het allerbeste voor het nieuwe jaar! Wees voorzichtig, en blijf gezond.

Team HLN Gent: Sabine, Cedric, Dylan, Jill, Sofie, Pieter Jan, Wannes en Jeroen

